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Происшествия
04.07.2019 12:22
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Нездоровый петербуржец убегал от полиции в окно. С козырька его снимали спасатели

Житель Петербурга испугался участкового, стоявшего перед дверью квартиры, и решил сбежать от него окольными путями. Дорогу выбрал через окно. 

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/vk.com

Предысторию побега в соцсетях описали очевидцы, рассказанное «Фонтанке» подтвердили в региональном управлении МВД. Полицию около шести утра 4 июля вызвали к 59-му дому по Садовой улице – из-за шума. Позже к зданию пришлось звать и спасателей, так как один из находящихся в компании молодых людей пытался сбежать от стражей порядка через окно и прыгнул с третьего этажа. Он приземлился на козырёк и остался жив. Сейчас им занимаются медики. Кроме последствий полёта из окна, у него есть проблемы с психическим здоровьем.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/vk.com

 

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