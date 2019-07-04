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Происшествия
04.07.2019 12:17
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Смерть в стиле «Ренессанс». Бетонная плита приземлилась на рабочего стройки

В Петербурге Следственный комитет возбудил очередное уголовное дело о гибели рабочего на стройке. 34-летний житель Ленинградской области трудился в жилкомплексе «Ренессанс».

Как стало известно «Фонтанке» 4 июля, коллеги нашли тело строителя два дня назад у возводимого жилого дома на улице Дыбенко, 8. На него упала бетонная плита, и вызывать скорую помощь на стройплощадку не имело смысла.

«Мужчина 1985 года рождения скончался на месте происшествия», – уточнили «Фонтанке» в полиции Невского района.

Вместо медиков приехали сотрудники СК, которым расследовать обстоятельства смерти будет, наверное, несложно. На днях в Петербурге завершился судебный процесс по аналогичному делу – в Московском районе строители приняли смерть в биотуалете, на который с девятого этажа упала бетонная плита. К уголовной ответственности был привлечен мастер строительно-монтажных работ, не проследивший за креплением опалубки.

Случай в «Ренессансе» квалифицирован идентично, по статье 216 УК «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».

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