В Петербурге ревнивец получил условно за поджог «Фольксвагена» дамы

Петербуржец поджег машину женщины, которую приревновал к другому. Хозяйка транспорта не смолчала и довела дело до суда. Приговор вынесен: поджигатель виновен, но останется на свободе.

По информации «Фонтанки», приговор Смольнинский районный суд вынес 3 июля. На скамье подсудимых оказался местный житель Максим Тарасов.

«В марте 2018 года в утреннее время, находясь во дворе дома по улице Конной, на почве ранее возникших неприязненных отношений к потерпевшей, [он] разлил на поверхность ее автомобиля марки «Фольксваген Поло», стоимостью 540 тыс. рублей, горючую легковоспламеняющуюся жидкость, после чего воздействовал источником огня», – так описывает «подвиг» петербуржца горпрокуратура.

Машина серьезно пострадала: уничтожены передние фары, обгорел моторный отсек, выгорел полностью блок предохранителей и т. д.

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В суде мужчина объяснил свой поступок ревностью. Он получил год и 10 месяцев условно с испытательным сроком на 2 года.