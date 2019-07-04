«Пока нет на мировой экономической арене страны, равной по силе США». Экономист о настоящем и будущем американской экономики

Несмотря на весь негатив в отношении Дональда Трампа внутри США, он сохраняет контроль над экономикой страны. Которая, в свою очередь, сохраняет лидирующую роль в мире. Экономист и американист Оксана Богаевская рассказала «Фонтанке» о рисках в действиях Трампа, которые могут подарить планете новый финансовый кризис.

Дональд Трамп//EPA/CHUNG SUNG-JUN / POOL/ТАСС

«Торговая война» США с Китаем поставлена на паузу. Противостояние Вашингтона и Пекина вокруг пошлин на импорт друг друга, которое целый год задавало темп мировым рынкам, как будто осталось в прошлом после саммита G20 в Японии. Дональд Трамп передумал вводить новые пошлины на китайские товары и даже разрешил китайскому телеком-гиганту Huawei вернуться на американский рынок.

О причинах смягчения позиции американского президента гадают в том числе в самих США. Как на этом фоне сегодня выглядит экономика страны, которая задаёт темп мировой, в чём плюсы и минусы личных особенностей Трампа для экономической стабильности на планете за полтора года до новых выборов американского президента – «Фонтанке» рассказала старший научный сотрудник Группы экономических исследований ИМЭМО РАН, специалист по экономике США Оксана Богаевская.

Фото из личного архива Оксаны Богаевской.

- Оксана Викторовна, что произошло в рамках торговой войны с Китаем? Долгие месяцы ситуация нагнеталась, а теперь Трамп сказал, что не будет вводить новые пошлины против китайских товаров, а Китай – что будет активнее закупать американские продукты.

Реклама





– Так просто торговые войны не заканчиваются. И это журналистский термин. Даже несмотря на введение пошлин, товарооборот таков, что никакая торговая война это не отменит. В 2018 году оборот внешней торговли США и Китая составил 738 млрд долларов. Это огромные цифры. А назад сдали просто потому, что никто не заинтересован в дальнейшей конфронтации. Обе экономики сильно завязаны друг на друга. Вообще, парадоксально, но цель США, как это подает Трамп, – это как раз борьба с протекционизмом. Он недоволен тем, что условия торговые неравные. Пошлины со стороны Китая на многие товары в разы выше торговых пошлин в США. Популизм Трампа хорошо в этом смысле ложится на сознание людей. Трамп говорит: давайте отменим все пошлины вообще, позиционируя себя как сторонник свободной торговли. Второе дно глубже. Китай сейчас выходит на такие рубежи научно-технического прогресса, которые не нравятся США. Поэтому США всеми средствами ослабляет развитие Китая.

Доля Китая в американском объёме внешней торговли – 16,4%. Это первое место. Китай же – третий по размеру экспортный рынок США, туда уходит 8,4% американского экспорта. Товарооборот между странами, как я уже сказала, 738 млрд долларов в год.

Трамп, как популистский политик, опирается на интересы своих избирателей. Когда он избирался, он обещал, что будет защищать рабочие места на территории США. В его представлении защита рабочих мест на территории США как раз и заключается в том, чтобы ограничить ввоз китайских товаров.

- В целом у Трампа получается?

– Политика Трампа, безусловно, сказывается на экономике США, но не очень сильно. Экономика страны сама по себе сильна сейчас. Идёт рекордный по продолжительности подъём. В этом месяце пошёл 121 месяц непрерывного экономического роста. Прежний рекорд был 120 месяцев. Прошлый такой подъём был с 1991 по 2001 год.

- И Трамп ни при чём?

– Текущий подъём идёт с 2009 года. Большую роль в начале сыграла администрация Обамы. Были большие госвливания в экономику. Проводилась сверхмягкая монетарная политика, количественное смягчение. Но Обаме не удалось провести налоговую реформу, хотя необходимость в ней назрела давно. Отличие Трампа от Обамы заключается в том, что Обама говорил об экономике в целом, о социальной справедливости, необходимости роста. Но он не занимался целенаправленной политикой, направленной на бизнес. А Трамп, когда пришёл, он сразу сказал, что будет помогать бизнесу.

Реклама

Когда Трамп избирался, он обещал экономический рост 3-4%. В этом году недотянул. Сначала сказали про 3,1%, но в итоге за 2018 год получилось 2,9%. И это всё равно очень хороший рост. На фоне предыдущих лет. В 2013-2017 годах последовательно был нормальный рост, 1,8%, 2,5%, 2,9%, 1,6%. 2017 – 2,2%. 2018 – 2,9%.

- Каков сегодня уровень безработицы в США?

– Уровень безработицы в США сегодня находится на самом низком уровне за 50 лет, всего 3,6%. Но даже Трамп не говорит, что это благодаря ему. Хотя вся его политика направлена на это. Например, его закон о налоговой реформе помимо того, что снизил налог на корпоративную прибыль очень существенно, с 35% до 21%, простимулировал деятельность любых компаний на территории США и создал трудности тем, кто пытается переносить из США производство, патентные центры, исследования.

- Политика Трампа делает экономику США менее управляемой?

– В какой-то степени да. Рынки стали очень чувствительными. Падение на финансовых рынках может и кризис спровоцировать. Но сейчас ФРС вместо ориентирования на поддержание долгосрочного стабильного развития стали больше ориентироваться на реакции рынков. В таких масштабах этого раньше не было.

- Насколько Россия сейчас важна для американской экономики?

– Россия не играет никакой роли в американской экономике. Говорить, к сожалению, не о чем. Отношения с РФ практически полностью сведены к политике в условиях санкционного режима.

- При этом Россия продолжает держать деньги в американских ценных бумагах. С 2013 года по официальным данным Москва существенно сократила такие вложения. Примерно в 10 раз. Официально называется это всё снижением зависимости России от США. Тем не менее, это миллиарды долларов.

– Когда мы говорим о вложениях в бумаги США, то важно понимать, что такая проблема есть у многих стран. Китай пугал, что перестанет вкладываться в эти бумаги. Но куда вкладываться ещё? Альтернатив нет. Госбумаги США – наиболее стабильная инвестиция. Альтернативы – золото и ценные бумаги других стран. Но по масштабам это всё не то. Да, вы можете диверсифицировать портфель вкладов. Но должна быть основа. А основа сейчас – США.

- Что угрожает экономике США сейчас?

– Помимо трений с Китаем, к рискам стоит отнести высокий уровень задолженности в американском бизнесе – 15,2 трлн долларов. Это самая высокая задолженность за всю историю США. Это значит, что долгов много, и немалая часть приходится на рискованные заимствования, которые берутся, чтобы отдать предыдущие кредиты. Велик риск невозврата кредитов. Но ФРС говорит, что угрозы для финансовой стабильности нет. Хотя высокий уровень долгов – тревожная ситуация. С прошлого кризиса в США появились новые жёсткие правила регулирования финансового сектора, но оборотной стороной этого стал рост доли теневого банкинга. Сейчас выдают кредиты не только те, кто регулируется государством. Это тоже проблема в перспективе.

- Трамп сегодня фактически один из основных игроков на финансовых рынках. Его твиттер уже выступает поводом для скачков котировок акций и фьючерсов. Как долго он может этим развлекаться? Раздражает ли это рынки?

– Да, это является раздражением, прежде всего для самих рынков. И да, Трамп, как бывший бизнесмен (которых, как известно, бывших не бывает), подходит ко всему с точки зрения переоценки рынков. С одной стороны, это хорошо, это ориентация на бизнес, и он много сделал для стимулирования бизнеса. С другой стороны, его комментарии действий ФРС и зацикливание на финансовых рынках производят некоторое раскачивание. Хотя если экономика грохнется, его шансы на переизбрание понизятся. Но просто он иначе, видимо, не может.

- Нефтегазовые эксперты постоянно пророчат рост влияния США на мировых рынках углеводородов. Как эта ситуация выглядит изнутри самих США?

– Ситуация кардинально изменилась в последние годы, после сланцевой революции. Влияние наращивается, но надо сказать, что экономика США в плане энергетики самодостаточна. Доля производимых в США энергоресурсов в общем объеме потребления составляет 90%. И даже то, что они импортируют нефть, это скорее связано с логистическими вещами, с тем, как проложены трубопроводы. В конце 2015 года были сняты ограничения на экспорт нефти из США, в результате значительно увеличились объемы экспорта. С ростом экспорта влияние страны на этом рынке будет только усиливаться. Тема нефти в США важная, но она находится в ряду других, не менее важных отраслей. Вот, например, российская экономика полностью зависит от экспорта углеводородов. А лидерство американской экономики зиждется на инновациях, на научно-техническом прогрессе. Основной ресурс инновационной экономики – люди, а не минеральные ресурсы. И поэтому в политике у них другие приоритеты.

- А финансирование науки в США падает или растет с приходом Трампа?

– С Трампом про науку вообще стали говорить меньше. Обама часто говорил об этом, Трамп нет. Но его общие меры по стимулированию бизнеса абсолютно не препятствуют развитию науки. Потому что в США наука сконцентрирована в бизнес-секторе. Так что там все, по крайней мере, не хуже.

- Вы анализировали государственную систему продовольственной помощи в США, это аналог наших пособий малоимущим. Я был удивлён, что эта помощь в Штатах предоставляется почти каждому десятому американцу. Почему самая богатая экономика мира имеет так много малоимущих, и насколько влияет на их жизнь заявленная ставка пособия в 130 долларов?

– В США 12% населения считаются малоимущими. И политика направлена на то, чтобы люди по крайней мере не голодали. Они говорят, что борются с голодом. В России о таком и говорить не принято. А там борьба с голодом идет. Видимо, речь все же о разных понятиях, что такое голод.

В результате того, что программа охватывает большое количество населения, то по факту каждый нуждающийся может получить эту помощь. Худо-бедно люди имеют доступ к питанию. 130 долларов – это средняя цифра. Она имеет значение только для статистики. А в принципе там система устроена так, что размер помощи, которую получает каждая семья, определяется тем, сколько им не хватает для того, чтобы купить официально утвержденную корзину продуктов. Стоимость этой корзины разнится от штатов, на Аляске там вообще цифры зашкаливающие. Если вам не хватает 500 долларов, вам выплачивают 500 долларов. А если не хватает 50, то выплачивают 50. И именно эта система обеспечивает нормальное питание. По данным 2018 года, на одного человека стоимость корзины составляет 192 доллара. На двоих – 352, на троих – 504 доллара. То есть 30% чистого дохода (дохода после вычета всех остальных обязательных платежей) должно тратиться на еду.

Это история давняя, началась эта программа в 60-е годы в отдельных штатах, потом стала общенациональной. Не надо забывать, что Трамп республиканец и бизнесмен, и, конечно, он хочет сворачивать социальные программы. Он сильно наезжал на программу продовольственной помощи, хотел выдавать не деньгами, а продуктами от местных фермеров, но сейчас занялся другими вещами. Но сейчас, так как кризиса нет, уже и так меньше, чем 40 млн нуждающихся, как было раньше. Но в целом при Трампе, как ни странно, даже принимаются решения повысить расходы на некоторые другие социальные программы. Он же все-таки популист.

- Трамп подписал законопроект о помощи мигрантам на $4,6 млрд. Насколько проблема с миграцией опасна для американской экономики? Есть экономическое объяснение рвения Трампа навести в этой сфере порядок?

– То, что делает Трамп, находится в плоскости легализации потока мигрантов. У него даже были идеи ввести, как в Канаде и Австралии, балльную систему, чтобы оценивать нужность мигрантов экономике. Тут он старается навести порядок. Но проблема в том, что во многих городах Америки есть свои законы, которые так написаны, что позволяют нелегальным мигрантам жить там в течение долгого времени. Это Нью-Йорк, Чикаго. Там, где демократические мэры на этом стоят.

- Выборы меньше чем через полтора года. Какова главная экономическая задача Трампа на этот период?

– Не допустить начала рецессии до выборов. Он понимает это как необходимость держать низкую ставку ФРС. Трамп достаточно упёртый. Что он пообещал, он последовательно делает. При избрании у него было три глобальных обещания. Налоговая реформа – провёл. Дерегулирование экономики – этим он серьёзно занят. В России это невидимая часть его работы. Он на самом деле ликвидировал многие старые механизмы регулирования бизнеса. Его администрация говорит, что на каждое новое правило отменяется 12 прежних ограничений. Издержки регулирования сократились на 23 млрд долларов в 2018 году. В 2017 году Трамп сделал меньше всего записей в федеральном реестре. Он рекордсмен по минимальному количеству распоряжений. И третье, что он обещал, – вложение в инфраструктуру. Посмотрим, как он будет делать это. Как он будет изыскивать возможности, выходить в конгресс.

- Это работа уже для второго срока его президентства?

– У него ещё целый год. Может начать сейчас. Но ему, конечно, стало сложнее. Конгресс уже разделённый. Хотя многие демократы согласятся на вложения в инфраструктурные проекты. Трампа, конечно, упрекают растущим дефицитом бюджета. Сейчас ведь расходы бюджета растут, а доходы нет. Для республиканского президента это не очень хорошо.

- Когда начнёт слабеть влияние экономики США на мир?

– Пока нет на мировой экономической арене страны, равной по силе США. Несмотря на то, что Китай выходит на первое место по ВВП по паритету, США всё равно остаются лидером. Сейчас много говорят о том, что Китай догоняет США в научно-технической сфере. Несмотря на то, что по количественным показателям сближение, безусловно, происходит, пока что Китай является догоняющим и не генерирует собственных инноваций в конкурентоспособном масштабе. У Трампа в сухом остатке комфортные условия. Он в принципе контролирует экономику. Но его отрицательной стороной и фактором риска является недоверие к мнениям профессионалов. Он опирается на людей не академического круга, а практиков.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»