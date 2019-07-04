СМИ: Глава Минздрава хочет купить французский самолет вместо Sukhoi Superjet 100 для РМБА

Российское медико-биологическое агентство выбрало для своих перелетов французский реактивный самолет бизнес-класса Falcon 7X, так как он по многим характеристикам якобы превосходит рассматривавшийся в качестве альтернативы Sukhoi Superjet 100.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова написала обращение в правительство с просьбой закупить для подотчетного ее ведомству ФМБА французские лайнеры. Об этом 4 июля сообщает РБК со ссылкой на документ.

Федеральное агентство планирует приобрести только одно воздушное судно, так как сейчас самолетов в его распоряжении нет. Оно будет использоваться для санитарно-авиационной эвакуации.

Скворцова отмечает, что выбор на Falcon 7X пал из-за «преимуществ в дальности полета, ресурса авионики и других полетных характеристик». Кроме того, французский самолет стоит дешевле, чем российский аналог: 4,2 млрд рублей за Falcon 7X и 5,4 млрд рублей за SSJ100.