Рибалта: «Зенит» был готов купить Акунью, но за адекватную цену, все-таки ему уже 28 лет

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта объяснил, почему клуб не сумел договориться о покупке защитников Маркоса Акуньи («Спортинг») и Ренана Лоди («Атлетико Паранаэнсе»).

«Акуньей интересовались в январе. «Спортинг» потребовал сумму, которую мы не готовы были платить за этого игрока. «Зенит» стоял на своей цене, однако португальский клуб не принял предложение. Акунья был бы хорошим приобретением для нас, но за адекватную сумму. Всё-таки ему уже 28 лет. Ренан Лоди, вне всяких сомнений, привлекательный вариант. Вот только трудно выиграть борьбу за игрока, когда в переговоры вступает мадридский «Атлетико». Просто сам футболист выбрал топовый испанский клуб», — цитирует Рибалту «Чемпионат.com».

В ближайшее время ожидается, что «Зенит» объявит о двух новичках. Первым должен стать защитник Дуглас Сантос, купленный у «Гамбурга» за 12 млн евро. Другой — атакующий полузащитник «Атлетико Хуниор» и сборной Колумбии Луис Диас Маруланда, чей трансфер оценили в 7 млн евро.