Летнее предложение в финском городке «Юттери»

ГК «Ленстройтрест»

ГК «Ленстройтрест» запустила акцию «Погребок в подарок» – при покупке квартиры с холодной кладовой клиенты получают скидку в размере 200 000 рублей от стоимости жилья.

Акция действует с 1 июля до 31 июля 2019г. и распространяется на ограниченный пул квартир, расположенных на первых этажах корпуса 9 третьей очереди жилого квартала «Юттери».

Площадь квартир, участвующих в спецпредложении, варьируется от 36 до 65 кв. м. Минимальная стоимость лота начинается от 2,7 млн рублей.

На выбор покупателей представлено несколько вариантов отделки – черновая, ремонт от застройщика и индивидуальный дизайн-проект квартиры, который можно разработать через онлайн-услугу «Конфигуратор отделки». Данный сервис позволяет оформить жилое пространство в соответствии с личными вкусами и предпочтениями клиента, а также сразу рассчитать затраты на выполнение ремонта.

Квартиры по акции «Погребок в подарок» можно приобрести на условиях 100% оплаты, с использованием ипотечного кредитования от ведущих банков, а также различных вариантов рассрочек от застройщика.

Всего в пятиэтажном корпусе 9 финского городка «Юттери» предусмотрено 254 квартиры общей площадью 11 557 кв. м. Последний этаж – мансардный. Отличительной особенностью дома стали разнообразные типы балконов и лоджий. Здесь есть компактные решения метражом 4-6 кв. м и предложения побольше – варианты площадью от 7 до 14 кв. м.

Планируемый срок сдачи объекта в эксплуатацию – 3 квартал 2019 года.

Напомним, что жилой квартал «Юттери» возводится в Колпинском районе Санкт-Петербурга по проекту финского архитектора Юкки Тикканена. Комплекс будет состоять из десяти малоэтажных домов. Первые четыре корпуса уже сданы и заселены. В настоящий момент ГК «Ленстройтрест» продолжает строительство домов третьей и четвертой очереди, а также детского сада на 120 воспитанников. Ввод в эксплуатацию социального объекта планируется до конца 2019 года.

Справка о компании ГК «Ленстройтрест»

ЖК ЮТТЕРИ, застройщик ООО "ЛСТ Проджект", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/yutteri/