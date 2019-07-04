«Озеро» на Южном шоссе, где тонули и спасали машины, спускают под землю

На Южном шоссе не только низкие мосты, но и глубокие водоёмы: его затопило вчера во время аномального ливня, и до сих пор там тонут машины.

О своих и чужих «приключениях» в луже рассказывают утром 4 июля очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Только там ехали, – пишет Паша. – BMW полностью встала в луже, открыл двери, и салон затопило водой, воды по пояс – жуткая ситуация!». «Вытащили этого парня, плюс один нам к карме», – хвастается Евгений.

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Многие объезжали лужу по тротуару. «Каждое утро здесь езжу, сегодня не рискнул, по путепроводу поехал, – признается Владимир. – Кстати, там поребрик ой-ой-ой».

Судя по кадрам в телеграм-канале «Мегаполис», работы по ликвидации лужи уже начались.

Напомним, вечером 3 июля в Петербурге за 20 минут выпало 22,3 мм осадков, притом что ливневая канализация рассчитана на втрое меньший объём. Пробки в городе достигли 9 баллов. На Парашютной улице, например, люди не могли выйти из домов, а дороги выглядели вот так.