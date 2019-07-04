Нет импичменту! Большинство американцев против досрочной отставки Трампа

Идею отстранения от должности американского президента поддерживают 45% граждан Америки.

«Большинство отвергает импичмент [Дональда] Трампа. Опрос, проведенный 3-16 июня, показал рейтинг одобрения работы Трампа в 43%. В том же опросе американцы (53%) высказались против того, чтобы Трамп был привлечен к ответственности и уволен», – сообщается в исследовании Gallup.

Больше всего сторонников у действующего президента ожидаемо среди Республиканской партии. Так, 92% республиканцев выступили против импичмента, тогда как за высказались 81% демократов.

Напомним, что за всю историю США лишь три президента были представлены к импичменту: Эндрю Джонсон в 1868 году после незаконной отставки военного министра, Билл Клинтон в 1998—1999 годах из-за лжесвидетельствования в деле Моники Левински, а также Ричард Никсон в 74-м по делу Уотергейта. Сенат оправдал Джонсона и Клинтона, а Никсон ушел в отставку.