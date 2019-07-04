Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+17°C
/ Завтра: +14
$ 63.50р
71.60р
13:44 04.07.2019
Расширенный поиск

Бизнес
04.07.2019 11:49
Печать

Нет импичменту! Большинство американцев против досрочной отставки Трампа

 

Идею отстранения от должности американского президента поддерживают 45% граждан Америки.

«Большинство отвергает импичмент [Дональда] Трампа. Опрос, проведенный 3-16 июня, показал рейтинг одобрения работы Трампа в 43%. В том же опросе американцы (53%) высказались против того, чтобы Трамп был привлечен к ответственности и уволен», – сообщается  в исследовании Gallup.

Больше всего сторонников у действующего президента ожидаемо среди Республиканской партии. Так, 92% республиканцев выступили против импичмента, тогда как за высказались 81% демократов.

Напомним, что за всю историю США лишь три президента были представлены к импичменту: Эндрю Джонсон в 1868 году после незаконной отставки военного министра, Билл Клинтон в 1998—1999 годах из-за лжесвидетельствования в деле Моники Левински, а также Ричард Никсон в 74-м по делу Уотергейта. Сенат оправдал Джонсона и Клинтона, а Никсон ушел в отставку.

Реклама


Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор