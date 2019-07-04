«Мужайтесь и крепитесь». В кронштадтском морском соборе отслужили панихиду по погибшим в Баренцевом море

В Ставропигиальном Никольском морском соборе Кронштадта почтили память моряков, которые погибли в ходе тушения пожара на сверхмалой подводной лодке. В богослужении приняли участие военные капелланы из российских регионов.

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Панихиду, которая прошла в кронштадтском соборе 4 июля, возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. От имени патриарха Кирилла он зачитал соболезнование родным и близким погибших гидронавтов.

«Мы разделяем с ними их страдания и скорби и говорим им: «Мужайтесь и крепитесь», – сказал митрополит.

Вместе с митрополитом Варсонофием молились моряки Кронштадтского гарнизона, а также 180 священников, которые прибыли в Петербург на сборы, посвященные 10-летию восстановления института военного духовенства.