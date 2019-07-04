«Мужайтесь и крепитесь». В кронштадтском морском соборе отслужили панихиду по погибшим в Баренцевом море
В Ставропигиальном Никольском морском соборе Кронштадта почтили память моряков, которые погибли в ходе тушения пожара на сверхмалой подводной лодке. В богослужении приняли участие военные капелланы из российских регионов.
Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"
Панихиду, которая прошла в кронштадтском соборе 4 июля, возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. От имени патриарха Кирилла он зачитал соболезнование родным и близким погибших гидронавтов.
«Мы разделяем с ними их страдания и скорби и говорим им: «Мужайтесь и крепитесь», – сказал митрополит.
Вместе с митрополитом Варсонофием молились моряки Кронштадтского гарнизона, а также 180 священников, которые прибыли в Петербург на сборы, посвященные 10-летию восстановления института военного духовенства.
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Справка:
Пожар в Баренцевом море произошел 1 июля. Официально о нем сообщили на следующий день. Министерство обороны называет местом происшествия научно-исследовательский глубоководный аппарат. В военной части, где служили моряки, негласно признали, что это была атомная глубоководная станция АС-31. Погибли четырнадцать старших офицеров военно-морского флота. 3 июля министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что возгорание началось с аккумуляторного отсека. Ядерная энергетическая установка на аппарате, по его словам, «полностью изолирована и безлюдна».