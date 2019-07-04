На КАД водитель «Опеля» влетел в стоящий МАЗ и уехал в больницу

За 3 июля в Петербурге и Ленинградской области произошли 443 дорожные аварии. В них пострадали 22 человека и погибли трое. Такие данные за день приводит ГИБДД.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Петербурга и Ленобласти, одно из серьезных ДТП произошло уже поздним вечером на КАД во Всеволожском районе. По предварительным данным, в 23:45 на 40-м километре внутреннего кольца 35-летний автомобилист на Opel Zafira при невыясненных обстоятельствах въехал в стоящий грузовик МАЗ.

В результате аварии водитель «Опеля» получил тяжелые травмы. Мужчину госпитализировали.

Всего в Ленинградской области за среду зафиксировали 71 ДТП, в 10 из которых пострадали люди, сообщает Управление ГИБДД по СПб и ЛО. Травмы получили восемь взрослых и шестеро детей. Двое погибли: ночью в Кировском районе области мужчина и женщина на Mitsubishi Lancer опрокинулись с дороги в речку. Их тела нашли утром.

Реклама





В Петербурге за сутки произошло 372 ДТП, но серьезные последствия были только в семи случаях. Травмы получили 8 человек, в том числе один ребенок. Один человек погиб. Смертельной стала массовая авария на Невском путепроводе. Там в столкновении двух легковушек, фуры и автобуса погиб водитель одной из легковых машин. Произошедшее попало на видео.