Специальное предложение на квартиру в сказочном комплексе ГК «КВС»

ГК «КВС»

Стать владельцем квартиры в сказочном комплексе группы компаний «КВС» можно уже сегодня. 1 июля стартовала акция «Рассрочка по цене единовременной оплаты» на квартиры в ЖК «Жили-Были».

Сроки акции с 1 июля по 31 июля 2019 года. Рассрочка предоставляется застройщиком. Первый взнос составит от 20% от стоимости квартиры, а ежемесячный платёж будет от 20 тысяч рублей. Также можно оформить ежеквартальный платёж от 60 тысяч рублей. Срок рассрочки – 12 месяцев с даты заключения ДДУ. Оставшуюся сумму за квартиру необходимо внести в последний месяц рассрочки. В этой акции участвуют просторные одно-, двух-, и трёхкомнатные квартиры в ЖК «Жили-Были».

Жилой комплекс расположен в Выборгском районе рядом со станцией метро «Парнас». Вблизи находится Шуваловский парк, где много зелёных деревьев, озёр и памятников культуры. В шаговой доступности от ЖК «Жили-Были» находятся два торговых комплекса, магазины розничной торговли, салоны красоты, кафе и рестораны. Также в районе развита социальная инфраструктура.

Получить информацию о строящихся объектах, выбрать квартиру, а также задать вопросы по действующим акциям можно специалистам отдела продаж ГК «КВС». Звоните по телефонам: + 7 (812) 645-55-55, 8 800 505-64-55 (звонок по России бесплатный).

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Жили-были» (застройщик ООО "КВС-Парнас", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-zhili-byli/dokumenty/)