Набиуллина анонсировала изменение регулирования для банков и страховых компаний

Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина анонсировала изменения в регулировании, которые коснутся банков, страховых компаний и микрофинансовых организаций.

Как она рассказала на открытии Международного финансового форума в Петербурге 4 июля, Банк России планирует сместить акцент в регулировании с требований к юридическому лицу на требования к осуществляемой деятельности.

«Например, регулирование банков, страховых компаний, микрофинансовых организаций построено преимущественно на регулировании требований к юридическому лицу, в то время как регулирование профессиональных участников рынка ценных бумаг, институтов коллективных инвестиций, организаторов торговли и так далее основывается на требованиях к их деятельности», — пояснила глава ЦБ.

По её словам, такие изменения являются «большим регуляторным сдвигом». Если они вступят в силу, то компания, которая начнет оказывать финансовые услуги, должна будет получить у ЦБ лицензию на соответствующий вид деятельности.