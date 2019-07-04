Самый любимый летний отпускной месяц у петербуржцев - август

Почти половина работающих петербуржцев планирует провести отпуск в августе. На втором месяце оказался июль, хотя с материальной точки зрения это самый выгодный вариант.

Портал по поиску работы «Зарплата.ру» опросил 830 петербуржцев, итоги исследования опубликованы 4 июля. Как выяснили социологи, 18% горожан уже сходили в отпуск в июне, а 21% планируют отдохнуть в ближайшее время – в июле. 44% отложили отпуск на август. При этом с материальной точки зрения второй месяц лета – самый выгодный период для отдыха.

«Здесь действует простое правило – чем больше нерабочих праздничных дней в месяце, тем меньше будет сумма отпускных. А если вы хотите получить максимальную выгоду, то в 2019 году советуем отдыхать именно в июле. В этом месяце будет целых 23 рабочих дня, и отпуск сыграет вам на руку», – отметил Иван Чирков, бренд-директор портала.

6% опрошенных «Зарплатой.ру» еще не определились с датой отпуска. Еще 16% решили вообще не отдыхать этим летом.

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33% участников исследования будут предаваться удовольствиям за границей (в основном в Турции и Греции). 28% останутся в России, но поедут в другой город. 20% останутся дома, а 19% – рванут за город.

Самым популярной продолжительностью отпуска в Северной столице является период в две недели.