ГК «КВС» открыла новое направление – реализация квартир на вторичном рынке недвижимости

ГК «КВС»

Новая услуга отвечает главному принципу группы компаний «КВС» – клиентоориентированность и высокий уровень сервиса.

Теперь клиент может реализовать старую квартиру через отдел вторичной недвижимости. Специалисты группы компаний «КВС» проведут полный цикл сделки и окажут сопровождение на всех ее этапах: от оценки имеющегося жилья до получения ключей от новой квартиры. Благодаря этой услуге покупатель может решить свой жилищный вопрос по принципу «одного окна». Специалисты отдела продаж помогут реализовать имеющееся жилье, выбрать и забронировать квартиру в строящемся доме на специальных условиях с помощью программы «Квартира в зачет». В рамках программы клиент вносит в качестве первого взноса от 15% до 20% от стоимости выбранной квартиры, тем самым фиксируя на нее цену, а ГК «КВС» берет на себя обязательства реализовать имеющуюся квартиру клиента в течение 3-6 месяцев. Средства от проданного жилья идут в зачет новой квартиры, а если их окажется недостаточно, то оставшуюся часть можно выплатить с помощью ипотеки или потребительского кредита.

Если клиент не располагает денежными средствами, чтобы внести первый взнос по программе «Квартира в зачет», то можно заключить договор на реализацию собственной квартиры, без фиксации цены на выбранную квартиру. Как только квартира будет продана, вырученные средства будут учтены в качестве первого взноса за новую квартиру.

Даже если клиент не намерен приобретать квартиру в строящихся объектах группы компаний «КВС», он может заключить договор на продажу собственного жилья через отдел вторичной недвижимости.

Получить подробную информацию о новой услуге можно у специалистов отдела продаж ГК «КВС». Звоните по телефонам: + 7 (812) 645-55-55, 8 800 505-64-55 (звонок по России бесплатный).

Справка о компании ГК "КВС"