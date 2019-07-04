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Общество
04.07.2019 11:12
Печать

«Неси еще патроны, Петька!» Роскомнадзор прокомментировал вчерашние проблемы Facebook, WhatsApp и Instagram

Роскомнадзор прокомментировал сбои в работе Facebook, WhatsApp и Instagram, которые случились накануне. С едва ли свойственной ведомству иронией.

«Ну что мы можем сказать на это? "Неси еще патроны, Петька! — говорится в сообщении Роскомнадзора в Twitter.

 

 

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Так контролёры российского сегмента Сети обратили внимание на распространяющиеся в ней фейки, из которых следует, что проблемы с популярными ресурсами вызваны его действиями.

Накануне вечером пользователи столкнулись с перебоями в работе Facebook, WhatsApp и Instagram. По данным сервиса Downdetector, который отслеживает отключения и сбои на популярных интернет-ресурсах, сообщения о неполадках начали поступать примерно в 18:00 мск, сбои наблюдались по всему миру. К трем часам ночи Facebook и Instagram сообщили о решении проблем.

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