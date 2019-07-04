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Происшествия
04.07.2019 11:10
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Салют в Минске закончился уголовным делом. Десять человек пострадали, женщина умерла на месте

Праздничный салют по случаю Дня независимости в Минске закончился смертью женщины. Ранения получили не менее десяти человек. После использования пиротехники в столице Белоруссии следователи возбудили уголовное дело по статье за нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих.

«В результате [салюта 3 июля] разрушены салютные установки, разлетом осколков причинены телесные повреждения не менее чем 10 гражданам. Одна женщина, несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, скончалась на месте происшествия. Кроме того, повреждены здания и сооружения, находящиеся поблизости», – рассказали 4 июля в Следственном комитете республики.

Среди основных версий случившегося: неисправности установок или фейерверочных изделий, а также неподобающая эксплуатация.

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