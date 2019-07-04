Происшествия
Салют в Минске закончился уголовным делом. Десять человек пострадали, женщина умерла на месте
Праздничный салют по случаю Дня независимости в Минске закончился смертью женщины. Ранения получили не менее десяти человек. После использования пиротехники в столице Белоруссии следователи возбудили уголовное дело по статье за нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих.
2 залпа с установки разницой в 1 секунду, Чижовка. @OnlinerBY @tutby pic.twitter.com/4UvgHndt51— Dmitry Molokovich (@dima_molokovich) 3 июля 2019 г.
«В результате [салюта 3 июля] разрушены салютные установки, разлетом осколков причинены телесные повреждения не менее чем 10 гражданам. Одна женщина, несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, скончалась на месте происшествия. Кроме того, повреждены здания и сооружения, находящиеся поблизости», – рассказали 4 июля в Следственном комитете республики.
Среди основных версий случившегося: неисправности установок или фейерверочных изделий, а также неподобающая эксплуатация.