«Фонтанка» предлагает петербуржцам выбрать имя арт-парку на месте «Судебного квартала»

«Фонтанка» запустила проект, в рамках которого горожане могут предложить свое название будущего арт-парка на проспекте Добролюбова, на месте «Судебного квартала» в Петербурге, и проголосовать за понравившиеся варианты.

Предложить свой вариант названия будущей зеленой зоны вы можете, пройдя по ссылке https://park.fontanka.ru/.

Напомним, о решении разбить парк вдоль набережной Малой Невы, между Тучковым мостом, проспектом Добролюбова и Биржевым мостом, где ранее планировалось построить здание Верховного суда и жилой комплекс для сотрудников аппарата и судей, было объявлено в апреле 2019 года.

На Петербургском экономическом форуме врио губернатора Александр Беглов рассказал, что решение отказаться от строительства судебного квартала на месте снесенного института ГИПХ принял Владимир Путин. Градоначальник также обрисовал наполнение будущего парка, в частности анонсировал создание подземного уровня для театрально-концертного зала.