Одна машина отправила другую в дом на Измайловском. Есть пострадавшие

Два человека получили травмы утром 4 июля в результате аварии на перекрёстке Измайловского и Троицкого проспектов.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на Измайловском проспекте, 4, столкнулись «Хёндэ», ехавшая по Измайловскому от Фонтанки в сторону 3-й Красноармейской улицы, и двигавшаяся навстречу «Тойота». По предварительной версии, водитель «Хёндэ» при повороте налево не уступил дорогу.

Травмы получили два человека из «Тойоты»: водитель (мужчина 1982 года рождения) и его пассажирка 1973 года рождения.

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Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» добавляют, что от удара «Тойоту Авенсис» выкинуло на тротуар, где она врезалась в здание. «Проходили сразу после ДТП, – рассказывает Ольга. – Мужчина за рулём жив, но сильно пострадал, перевязывала скорая. И женщина, рядом сидела, пассажир. Видимых повреждений не было, но была в шоке. Подушки сработали хорошо, иначе было бы всё печальнее. Удар был ужасный».

В конце мая на Измайловском проспекте также один водитель не уступил другому, и тот вылетел на тротуар – в пешеходов. ДТП попало на видео.

За последние дни в Петербурге здания как минимум дважды попадали в ДТП: 27 июня («Дастер» въехал в здание бывших казарм Кавалергардского полка на Шпалерной) и 21 июня («Рендж Ровер» отправился «за шавермой» на Марата).