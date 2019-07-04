Построенную в Петербурге плавучую АЭС «Академик Ломоносов» передали заказчику

Балтийский завод отчитался о завершении строительства первого в мире плавучего энергоблока «Академик Ломоносов» и заявил о том, что передал его заказчику — концерну «Росэнергоатом».

«Строительство ПЭБ «Академик Ломоносов» завершилось 28 июня подписанием приемного акта, согласно которому судно в полном объеме прошло все испытания, предусмотренные техническим проектом, и успешно подтвердило свои спецификационные характеристики. В соответствии с приёмным актом плавучий энергоблок может быть допущен к полноценной эксплуатации», – рассказали 4 июля на предприятии.

Несмотря на завершение работ по строительству энергоблока, специалисты Балтзавода будут участвовать в подготовке судна к перегону из Мурманска в Певек, начало которого запланировано на 23 августа. А после прихода судна на место постоянного базирования в Певек, петербургские корабелы окажут шеф-монтажные услуги по раскреплению устройств связи с берегом, подсоединению систем передачи электрической и тепловой энергии.

Ввод плавучего энергоблока в эксплуатацию планируется до конца 2019 года. За это время в Певеке планируется завершить строительство береговых и гидротехнических сооружений, а также инфраструктуры, которая обеспечит передачу электроэнергии в энергосети «Чукотэнерго» и тепла в теплосети города.

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Строительство «плавучей АЭС» сопровождалось постоянными переносами сроков. В 2010 году в Росэнергоатоме заявляли, что станция будет готова в конце 2012 года, а её выход в эксплуатацию планируется в 2013 году, потом её собирались закончить в 2016-м, затем перенесли на 2019-й. Стройка шла так долго, что на энергоблоке даже стали наряжать елку на Новый год.

В начале строительства она оценивалась в 2,9 млрд рублей, а затем уже звучали цифры в 11 млрд рублей, потом 37,3 млрд рублей, а независимые эксперты сообщали СМИ о 44 млрд.

Как писала «Фонтанка», провожали «Ломоносова» рабочие Балтийского завода буквально со слезами на глазах.