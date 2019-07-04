В Петербурге из-за непогоды закрыли пять садов. В городе ждут ветер с порывами до 20 метров в секунду

В Петербурге приняли решение на время ограничить доступ в городские сады. Прогулки там могут быть опасными из-за грозы и сильного ветра.

«Закрыли Таврический сад, сад Сан-Галли, Никольский сад, сад Галины Старовойтовой и Овсянниковский сад <...> Садово-парковым предприятиям поручено усилить контроль за территориями скверов, садов и парков, и в случае ветровалов – обеспечить раскряжевку и вывоз порубочных остатков», – говорится 4 июля на сайте городской администрации.

Отмечается, что влажная и тяжелая после дождей листва увеличивает вероятность падения веток при сильном ветре, порывы которого в Петербурге в четверг могут, по прогнозам синоптиков, составить до 20 метров в секунду.

Непогода нагрянула в город 3 июля вместе с циклоном. Всего за 20 минут выпало 22 мм осадков, а из-за дождей на дорогах образовались пробки. Сильный ветер не утихал всю ночь. Не обошлось и без жертв. Так, в Купчино три человека, в том числе подросток, пострадали в результате ночной аварии.