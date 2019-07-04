РСТИ продолжает продавать ЖК «Два ангела» без эскроу-счетов

РСТИ (Росстройинвест)

РСТИ (Росстройинвест) получила заключение о соответствии жилого комплекса «Два ангела» критериям Минстроя, позволяющее продавать квартиры по договорам долевого участия без использования эскроу-счетов. Соответствующий документ был подписан петербургским Комитетом по строительству.

Таким образом, квартиры в обоих корпусах жилого комплекса «Два ангела» у Малоохтинского парка по-прежнему можно купить по ДДУ после вступивших в силу поправок 214-ФЗ. В продаже остались последние 25 квартир из 280, предусмотренных проектом. 86% машиномест в подземном паркинге также уже реализованы.

«Как и другие проекты в высокой стадии готовности, мы продолжим продавать ЖК «Два ангела» без эскроу-счетов, – рассказывает Игорь Креславский, председатель правления РСТИ (Росстройинвест). – Тем не менее, некоторые объекты компании мы уже перевели на новую схему работы с привлечением проектного финансирования. В частности, ЖК премиум-класса «Familia» на Петровском острове аккредитован Сбербанком для продаж через эскроу».

«Два ангела» – жилой комплекс бизнес-класса, строящийся в 5 минутах от ст.м. «Новочеркасская», рядом с рекой Охтой и Малоохтинским парком. Здесь появится два дома высотой в 15 этажей каждый, чей силуэт напоминает сложивших крылья ангелов за счёт больших площадей остекления и специальной наклонной конструкции витражей. Проектом предусмотрено 280 квартир общей площадью более 17 тыс.кв.м., коммерческие помещения на первых этажах, а также отапливаемый подземный паркинг. Отделка входных групп будет выполнена в стиле лобби-зоны в тёплых песочных тонах с применением мрамора и золотистого оникса. Закрытый зеленый двор благоустроят для отдыха жителей и закроют от машин.

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

Справка о компании РСТИ (Росстройинвест)

ЖК "Два ангела" – застройщик ООО "РосСтройИнвест", проектная декларация на сайте http://rsti.ru/

ЖК "Familia" – застройщик ООО "РСТИ-Фамилия", проектная декларация на сайте http://rsti.ru/objects/familia/documents