С Дунайского исчез Lexus за 7 млн. Хозяйке его подарили в мае

Жительница Петербурга осталась без дорогой машины после двухчасового шопинга в Московском районе. Lexus был почти новый.

Как стало известно «Фонтанке», машину хозяйка припарковала возле ТЦ «Дунай» (Дунайский проспект 27, корпус 1) около восьми часов вечера 3 июля. Ближе к десяти 33-летняя владелица вышла на парковку и Lexus LX570 2019 года выпуска не нашла. Полиции женщина объяснила, что работает заместителем генерального директора одной из петербургских компаний. Судя по её странице в соцсетях, машину ей подарили в мае.

Возбуждено уголовное дело. Ущерб владелица оценила в 7,3 млн рублей.