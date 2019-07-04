Пробка в 4 км на ЗСД вошла в топ-5 «Яндекса». Обогнали её три пробки на КАД

Затор длиной около 4 километров образовался утром 4 июля из-за ДТП на Центральном участке ЗСД в направлении юга.

«На Васильевском острове, в тоннеле под р. Смоленкой при движении в южном направлении – аварийный транспорт, движение затруднено», – предупреждает ООО «Магистраль северной столицы» в приложении «ЗСД». Сейчас эта пробка уже рассасывается. Напомним также, что летом на ЗСД ведётся активная ремонтная кампания, из-за чего тоже могут возникать заторы.

О затруднении на Дворцовой набережной сообщали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По их словам, у Мраморного дворца уронили светофор, и он перекрыл половину проезжей части. Более крупная пробка тянется в центр – по данным «Яндекс.Карт», она достигала Литейного моста.

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Сейчас в городе «зелёные» 3 балла, а утренний максимум составил уже стандартные для середины лета 4 балла, что на 1-2 балла ниже круглогодичных показателей.

В топ-5 утренних пробок вошли четыре участка КАД и ЗСД:

9:30, внешняя сторона КАД, 10, 4 км, от проспекта Культуры до Выборгского шоссе. Пробка продержалась 2 часа 10 минут. 9:54, внутренняя сторона КАД, 6,5 км, от Выборгского шоссе до проспекта Энгельса. Пробка продержалась 1 час 40 минут. 8:54, внутренняя сторона КАД, 4,8 км, от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной. Пробка продержалась 1 час 50 минут. 9:50, ЗСД, 4,1 км, от Приморского проспекта до тоннеля под рекой Смоленкой. Пробка продержалась 1 час 10 минут. 8:58, внешняя сторона КАД, 3,4 км, от Токсовского шоссе до проспекта Культуры. Пробка продержалась 1 час 10 минут.

Наиболее загруженные магистрали утром: Заневский проспект – проспект Косыгина в центр (8 баллов), Невский проспект к Дворцовой площади (7 баллов), Витебский проспект в центр (7 баллов). На одной магистрали был отмечен необычно плотный трафик, не характерный для данного времени. Это Заневский проспект – проспект Косыгина в центр (8 баллов, что на 2 балла выше обычного).

Также обнаружены несколько магистралей с нехарактерно свободным движением: Выборгское шоссе из центра (1 балл, что на 2 балла ниже обычного), Гражданский проспект в центр (4 балла, что на 2 балла ниже обычного), шоссе Революции – Рябовское шоссе в центр (4 балла, что на 2 балла ниже обычного).