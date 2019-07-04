«Алмаз – Антей» представит продукцию гражданского назначения на выставке ИННОПРОМ-2019

Пресс-служба АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» примет участие в Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019 с демонстрацией возможностей производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения.

«Участие Концерна в выставке ИННОПРОМ направлено на укрепление имиджа и повышение узнаваемости бренда холдинга на внутреннем и внешнем рынках, как надежного индустриального и финансово устойчивого партнера с высоким научным и производственным потенциалом. Партнера, способного реализовывать проекты по разработке и выпуску высокотехнологичной продукции гражданского назначения в рамках совместной деятельности, и внедрившего наиболее успешные методики по продвижению и сбыту продукции», – заявил заместитель генерального директора по производственно–технологической политике Александр Ведров.

Александр Ведров подчеркнул, что в зоне демонстрации готовой продукции выставки будет демонстрироваться исключительно продукция дочерних обществ холдинга, прошедшая рыночную экспертизу ДРГП. На объединённом выставочном стенде Концерна будет представлена как серийная продукция, так и перспективные разработки его 13 дочерних обществ.

В частности, в кластере «промышленное производство»:

АО «ЦНИРТИ им. Академика А.И.Берга» покажет макет безэховой камеры. Специалисты Ижевского электромеханического завода «Купол» продемонстрируют макет установки биохимической очистки промышленных стоков от ионов тяжёлых металлов и макет тепло-климатотехники. Предприятие-партнёр ООО «ВКО «Символ» продемонстрирует программно-аппаратный комплекс АСИПА для решения задач прослеживаемости и идентификации изделий, защиты от поставок неаутентичной продукции. ООО «СЗРЦ» Концерна ВКО «Алмаз-Антей» представит натурный образец 3D принтера FDM печати «Гелиос 1».

В кластере «Транспорт» АО «Брянский автомобильный завод» представит макеты арктического вездехода БАЗ-69092, предназначенного для работы в условиях Крайнего Севера и Арктики, внедорожного тягача БАЗ-690902, предназначенного для монтажа различного специального оборудования и внедорожного тягача БАЗ-69099. АО «КБСМ» покажет макет железнодорожного гидравлического крана СМ-2000 грузоподъемностью 200 тонн с телескопической стрелой. ПАО «МЗИК» представит натурный образец электрического ричтрака РТ1700.

В кластере «Топливно-энергетический комплекс» АО «НЗ 70-летия Победы» представит макет оборудования и элементов обустройства системы подводной добычи углеводородов.

В кластере «Оборудование для жилищно-коммунального комплекса» ПАО «МЗИК» покажет натурный образец малогабаритной вакуумной уборочной машины МК2000, предназначенной для механизированной уборки поверхностей.

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