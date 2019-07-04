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Общество
04.07.2019 10:26
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ЦБ ограничит в России сделки слияния и поглощения

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила на открытии Международного финансового конгресса в Петербурге о том, что до конца года будут ограничения по кредитованию банками сделок слияния и поглощения.

В своем выступлении 4 июля она заявила, что банки с большим удовольствием кредитуют сделки слияния и поглощения, то есть кредитуют перераспределение собственности, а не расширение деятельности. При этом все чаще и чаще испытывают проблемы с возвратом ранее выданных кредитов. Поэтому до конца 2019 года повышение нормативов обязательных резервов по таким сделкам будут приняты и вступят в силу.

«Мы будем относить такие кредиты к третьей категории качества с расчетным резервом 21%. При наличии обеспечения он может быть снижен до 10%», – уточнила Набиуллина.

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