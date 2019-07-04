Дуглас Сантос попрощался с «Гамбургом» и отправился в «Зенит»

Защитник футбольного клуба «Гамбург» Дуглас Сантос попрощался с партнерами по команде и тренерским штабом. Как 4 июля сообщает Mopo.de, 25-летний бразилец накануне вылетел в Петербург, где должен присоединиться к «Зениту».

Кроме того, тренер «Зенита» Вильям де Оливейра подписался на Дугласа Сантоса в инстаграме.

Как и сообщалось ранее, контракт Сантоса с петербуржцами будет рассчитан на 4 года. Его зарплата составит 3 миллиона евро за сезон. «Гамбургу» «Зенит» выплатит 12 миллионов евро плюс три миллиона евро в виде возможных бонусов.

В сезоне 2018/19 Сантос отыграл за «Гамбург» 33 матча в Бундеслиге-2, в которых забил один гол и отдал четыре голевых передачи. Ранее сообщалось, что атакующий полузащитник «Атлетико Хуниор» и сборной Колумбии Луис Диас Маруланда продолжит карьеру в «Зените». Стороны договорились о подписании 5-летнего контракта с зарплатой 1,5 миллиона евро в год. Сумма трансфера составит 7 миллионов евро.