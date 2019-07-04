Доходы населения не растут: Набиуллина заявила в Петербурге, что экономике России нужно кардинальное улучшение инвестклимата

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на открытии Международного финансового конгресса в Петербурге, заявила, что перед экономикой России стоят серьезные вызовы.

Как сообщила глава ЦБ 4 июля, Россия сейчас в большей степени защищена от внешних рисков и подготовлена к новым возможным всплескам волатильности, чем раньше. Но макростабильность, по ее словам, это еще не рост. Набиуллина выразила мнение, что бизнес не видит перспектив, а доходы населения не растут, и граждане слабо чувствуют, что достигнутая стабильность дала им лучшее качество жизни. Для того чтобы экономика начала расти, нужно кардинальное улучшение инвестиционного климата.

«Если пытаться сдвинуть центробанковскими инструментами потенциальные темпы роста, мы в конечном счете получим либо инфляцию, либо «пузыри» на финансовых рынках, а скорее всего, и то и другое, — заявила Набиуллина.

Поэтому, по её мнению, нельзя здесь заниматься смещением фокуса экономической политики, отвлечением внимания на непервостепенные факторы.