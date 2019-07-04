В Финляндии стартует крупнейший оперный фестиваль в стране. Премьеру привозит Ла Скала

В крепости Олавинлинна финского города Савонлинна 4 июля стартует оперный фестиваль, который продлится до 3 августа. Откроет музыкальный праздник на берегу озера Саймаа «Севильский цирюльник» в постановке Кари Хейсканена. Опера исполняется на итальянском языке, с финскими и английскими субтитрами.

Театр «Ла Скала» привезет премьеру 2019 года – оперу «Разбойники», раннее и редко исполняемое произведение Джузеппе Верди, в постановке Дэвида Маквикара.

Ценителей проверенных оперных хитов ждет «Риголетто» Верди, с его психологизмом и драматическими ариями. На фестивале эта опера будет также показана в постановке шотландского режиссера Дэвида Маквикара.

Венская народная опера представит в Савонлинне оперетту «Летучая мышь». Музыка Штрауса, яркие костюмы и комический сюжет обещают зрителям хорошее настроение.

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Еще одна заставляющая улыбнуться постановка – «Похищение из сераля» Моцарта. Этот образец жанра зингшпиль, предшественника комической оперы и водевиля, был создан по заказу императора Иосифа II.

18 июля состоится гала-концерт фестиваля с фрагментами популярных опер в исполнении Сони Йончевой, Джорджио Берруджи, Лео Нуччи, Ферруччо Фурланетто, а также хора и оркестра театра «Ла Скала».

Савонлиннский фестиваль не ограничится стенами крепости: в церкви Керимяки прозвучит Большая месса до минор Моцарта. Хор Оперного фестиваля исполнит последнюю мессу австрийского композитора 12 июля. Место проведения концерта примечательно тем, что церковь Керимяки, построенная в 19 веке – крупнейшая деревянная церковь в мире. От Савонлинны она расположена в 23 км, однако для гостей вечера будет организован трансфер.

Впервые Савонлиннский фестиваль прошёл в крепости Олавинлинна в 1912 году, с 1967 года он стал международным и постепенно превратился в одно из крупнейших событий культурной жизни Финляндии.

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