Шойгу назвал причину пожара на АС-31 в Баренцевом море и рассказал про состояние ядерной установки

Основной причиной происшествия на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море стал пожар в аккумуляторном отсеке. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным 4 июля. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«Установлена основная причина происшествия – это пожар в аккумуляторном отсеке, и далее он получил некое распространение», – сказал Шойгу и заверил, что ядерная установка аппарата цела.

По словам министра обороны, ядерная энергетическая установка на аппарате полностью изолирована и безлюдна. «Плюс к этому действиями экипажа выполнены все необходимые мероприятия по защите установки, она полностью в работоспособном состоянии. Это позволяет нам надеяться на достаточно короткие сроки по восстановлению аппарата», – доложил глава военного ведомства и добавил, что ремонт аппарата возможен и обязателен.

Владимир Путин поручил главе Минобороны представить экипаж пострадавшего от пожара глубоководного аппарата ВМФ к государственным наградам. Семьи погибших подводников с несовершеннолетними детьми обеспечат денежным довольствием, которое получали их мужья.

Минобороны накануне опубликовало официальный список погибших в результате пожара на атомной глубоководной станции АС-31. «Фонтанка» рассказывает, что известно о подводниках.