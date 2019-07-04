Устроивший замес на Невском путепроводе водитель «Лексуса» - в больнице и под следствием

Уголовное дело возбудили после серьезного ДТП на Невском путепроводе, где фура нависла над железной дорогой. Водителю «Лексуса» вменили нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее гибель человека. 25-летний петербуржец ограничен только обязательством о явке: он получил травмы и госпитализирован.

По информации «Фонтанки», к утру 4 июля после смертельной аварии на Невском путепроводе возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. Его фигурантом стал петербуржец Агаризаев, управлявший Lexus GS 450h. Он находится под обязательством о явке. 25-летний менеджер пострадал в ДТП и находится в больнице — в состоянии средней тяжести.

Как стало известно нашему изданию, в прошлом году Агаризаев трижды привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, причем дважды — на том самом «Лексусе». А в 2017-м протоколов было семь — тогда мужчина управлял Lexus RX 400 H.

Агаризаеву повезло больше, чем водителю фуры «Вольво», которая в результате удара пробила ограждение и нависла над железной дорогой. 57-летний сотрудник ООО «САФ-Холдинг» (производитель пищевых ингредиентов и специй) — в тяжелом состоянии. Очевидцы ранее сообщали, что у него поврежден позвоночник.

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Еще один участник происшествия — мужчина 60 лет за рулем Ford Galaxy — напомним, погиб на месте происшествия.

Картина случившегося на сегодняшнее утро выглядит так: Lexus RX 400 H, двигавшийся от проспекта Славы к улице Ивановской, при перестроении столкнулся с двигавшимся в попутном направлении Volvo FH с полуприцепом. Потом — с попутным же автобусом «Волгобас-6271» «Пассажиравтотранса». От удара фура выехала на встречную полосу, где врезалась в минивэн «Форд». Потом грузовик наехал на металлическое ограждение путепровода и передней частью кабины повис над железнодорожным полотном.

Напомним, момент аварии на Сортировочном мосту попал на видео. Путепровод оказался временно перекрыт.