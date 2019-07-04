Убийца старейшего работника Мариинки найден мертвым в горсуде Петербурга. Он не выдержал обвинительного вердикта

Признанный накануне виновным в убийстве престарелой женщины Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда. Присяжные сочли его не заслуживающим снисхождения.

Как стало известно «Фонтанке» 4 июля, тело Нарояна нашли вчера вечером около 22:45 – примерно через пять часов после оглашения вердикта по делу об убийстве старейшего работника Мариинского театра 93-летней Нины Мациной. Его и еще двух фигурантов дела спустили в конвойное помещение, где нужно было ждать поездки в СИЗО. Накануне горсуд допоздна оглашал вердикт еще по одному делу, о разбойном нападении на фуры, и полиция планировала увезти в изолятор всех фигурантов разом.

По предварительным данным, вызванные на место медики констатировали, что смерть Нарояна не криминального характера.

Нина Мацина убита в ноябре 2018 года в собственной квартире на Варшавской улице. Преступники добыли 130 тысяч рублей.