Строителя нашли мертвым в квартире на Крестовском острове. Он управлял домом на Маяковского

С огнестрельным ранением головы в своей квартире в Петроградском районе Петербурга найден 53-летний владелец строительной компании. Его тело первым увидел подчиненный.

Как стало известно «Фонтанке», мертвого предпринимателя работающий на него петербуржец нашёл около четырёх часов дня 3 июля. С огнестрельным ранением головы мужчина лежал в своей квартире на Вязовой улице. Неподалёку находился карабин «Сайга», зарегистрированный на имя погибшего.

По данным СПАРК, петербуржцу принадлежала доля в управляющей компании «Ортус», которая обслуживает историческое здание – дом Косовской - на улице Маяковского. Основная предпринимательская деятельность погибшего – производство металлоконструкций.

Бизнесмен женат, у него осталось четверо детей. Семья сейчас находится на отдыхе за границей.