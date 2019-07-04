Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+16°C
/ Завтра: +15
$ 63.50р
71.60р
10:38 04.07.2019
Расширенный поиск

Происшествия
04.07.2019 09:41
Печать

Строителя нашли мертвым в квартире на Крестовском острове. Он управлял домом на Маяковского

С огнестрельным ранением головы в своей квартире в Петроградском районе Петербурга найден 53-летний владелец строительной компании. Его тело первым увидел подчиненный. 

Как стало известно «Фонтанке», мертвого предпринимателя работающий на него петербуржец нашёл около четырёх часов дня 3 июля. С огнестрельным ранением головы мужчина лежал в своей квартире на Вязовой улице. Неподалёку находился карабин «Сайга», зарегистрированный на имя погибшего. 

По данным СПАРК, петербуржцу принадлежала доля в управляющей компании «Ортус», которая обслуживает историческое здание – дом Косовской -  на улице Маяковского. Основная предпринимательская деятельность погибшего – производство металлоконструкций. 

Бизнесмен женат, у него осталось четверо детей. Семья сейчас находится на отдыхе за границей.

 

Реклама

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор