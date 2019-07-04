В купчинской луже молодой водитель «приплыл» в столб. Взрослые и ребёнок в больнице

Три человека, в том числе подросток, пострадали в результате ночной аварии во Фрунзенском районе Петербурга.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, ДТП произошло 4 июля около 0:40 на Бухарестской улице. По предварительной информации, мужчина 1997 года рождения (ему 21 или 22 года) за рулём Chevrolet, двигаясь от проспекта Славы к улице Димитрова, не справился с управлением и совершил наезд на мачту освещения.

Сам водитель госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, его пассажирка (по данным ГИБДД, 1997 года рождения, а по информации «Дорожного инспектора», 1978 года рождения) – в тяжёлом состоянии. Также травмы средней степени тяжести получил 14-летний пассажир. Все они были доставлены в НИИ имени Джанелидзе.

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В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» уточняют, что ДТП случилось на пересечении Альпийского и Бухарестской на переходе перед светофором, и предполагают, что причиной могло стать аквапланирование. «Там огромная лужа на этом участке. Проезжали около часа назад», – рассказывала Елена. Это хорошо видно на фотографиях с места аварии.

Вчера вечером в Петербурге прошёл аномально сильный дождь, спровоцировавший 9-балльные пробки, ливневая канализация не справлялась. На Парашютной улице люди не могли выйти из домов. Лужи были по всему городу, например на Южном шоссе такая – её показывают в «ДТП и ЧП».