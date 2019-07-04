«Поверьте, сейчас мне есть чем заняться». Путин ответил на вопрос, уйдет ли он из политики после 2024 года

Президент России Владимир Путин ответил вопрос о том, уйдет ли он из политики после 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля 4 июля.

«Об этом пока рано говорить. Впереди еще пять лет напряженной работы. И при такой стремительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем в мире, трудно делать прогнозы. Поверьте, сейчас мне есть чем заняться, в том качестве, в котором нахожусь», — сказал Владимир Путин в интервью газете Corriere della Sera.

Президент России 4 июля совершит официальный визит в Италию. У главы государства запланированы переговоры с президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой и председателем совета министров Италии Джузеппе Конте. Также Владимир Путин побеседует в Ватикане с папой римским Франциском.