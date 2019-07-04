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Происшествия
04.07.2019 08:57
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Водителя петербургского троллейбуса задержали по подозрению в педофилии

Водитель троллейбуса задержан в Петербурге по подозрению в сексуальном насилии над ребенком. Жертвой предполагаемого насильника стала его несовершеннолетняя родственница. 

Как стало известно «Фонтанке», 3 июля в органы Следственного комитета в Невском районе обратился местный житель. Он обвинил 35-летнего свояка в развращении своей дочери 2005 года рождения. Домогательства совершались неоднократно, в период времени с 2009 по 2012 год — в это время и заявитель с семьей, и родной брат супруги жили в одной трехкомнатной квартире. 

Вчера же подозреваемого задержали — у железнодорожной станции Сортировочная. Мужчина работает водителем троллейбуса. У него изъяты жесткий диск компьютера и гаджеты, где, как полагает следствие, могут содержаться свидетельства противозаконной связи. 

Возбуждено уголовное дело по традиционной для таких ситуаций части 4 статьи 132 УК РФ.  

 

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