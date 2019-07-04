Единороссам перед выборами рекомендовали «не врать, не лебезить, не поддаваться на провокации»

Предвыборные рекомендации направило в регионы руководство «Единой России» по итогу июньского обучающего модуля в Высшей партийной школе. Перед выборами, которые пройдут в единый день голосования, 8 сентября, кандидатам посоветовали не врать, не лебезить, не быть политическими флюгерами, а с оппонентами соперничать «без чернухи».

Документ 4 июля оказался в распоряжении РБК. Рекомендации разработали слушатели партийной школы, рассказала первый замсекретаря генсовета «Единой России» Ольга Баталина.

Как следует из документа, кандидатам-единороссам ни в коем случае не рекомендуется: врать и уходить от острых вопросов; демонстрировать высокомерие и собственное превосходство в любых проявлениях; отвечать на конкретные вопросы людей «большими формами и цифрами» о планах и программах всей страны; быть идеологическим флюгером, лебезить, подстраиваться под ситуацию и отказываться от ценностей партии; поддаваться на провокации, говорить или реагировать, не подумав. «Семь раз подумай, один раз ответь», — уточняется в документе.

Также кандидатам советуют в обязательном порядке владеть предметом (бюджет, проблемы, особенности округа); демонстрировать эффективность в решении проблем людей уже до единого дня голосования; быть открытым и доступным, говорить «на человеческом языке»; общаться в социальных сетях с избирателями не меньше чем в офлайне; быть эмоционально заряженным, демонстрировать ценности, волевые качества, веру в людей.

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Стратегической целью партии названа задача формирования нового образа кандидата и депутата «Единой России» в контексте предстоящих в 2021 году выборов в Госдуму. Для этого предлагается, в частности, давать участникам выборов право на конструктивную критику власти и вводить критерии эффективности встреч кандидатов с гражданами (например, «количество новых френдов, групп в мессенджерах после каждой встречи»). В свою очередь, штабам рекомендовано оказывать максимальную медийную поддержку «наиболее ярким и перспективным «новым единороссам».

Партийцам в противостоянии с оппонентами переходить к проактивной (то есть начинающейся до выборов) повестке. «Но без чернухи!» — отдельно оговорено в документе.

Для снижения рисков информационных атак единороссам советуют создавать в штабах спецгруппы по разработке, упаковке, распространению контрпропагандистских информационных поводов и разоблачению фейков. Также рекомендовано самим поднимать потенциально резонансные истории «несправедливости, неуважения, равнодушия, волокиты и бездействия». Но есть условие: прежде чем поднимать ту или иную громкую историю, нужно предварительно уведомить вышестоящих партийных товарищей.

По итогам региональных выборов 2018 года партия власти ухудшила свои результаты практически во всех заксобраниях регионов. Кампании в региональные парламенты проходили в 16 субъектах. Падение составило от 24,6% (Ульяновская область) до 2%. Премьер-министр и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев, оценивая итоги выборов, признал, что кампания была сложной для партии, но сам результат назвал достойным.