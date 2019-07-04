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Власть
04.07.2019 08:37
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«Если начнет выполнять предвыборные обещания». Путин назвал условие для диалога с Зеленским

Президент России Владимир Путин заявил, что конструктивный диалог Москвы и Киева возможен, если его украинский коллега выполнит свои предвыборные обещания. Об этом глава государства рассказал газете Corriere della Sera накануне своего официального визита в Италию, который состоится 4 июля. Интервью опубликовала пресс-служба Кремля.

Отвечая на вопрос журналистов о налаживании диалога с Украиной, Владимир Путин ответил: «Возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, включая установление прямых контактов с собственными соотечественниками в Донбассе, перестав называть их сепаратистами».

По мнению президента, украинцы ждут от Зеленского конкретных действий, а не заявлений, а в интересах Москвы и Киева — развивать прагматичное сотрудничество, основанное на взаимопонимании и доверии, а не конфронтации.

Президент России 4 июля совершит официальный визит в Италию. У главы государства запланированы переговоры с президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой и председателем совета министров Италии Джузеппе Конте. Также Владимир Путин побеседует в Ватикане с папой римским Франциском.

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