СМИ: В Минобрнауки расследуют мошенничество с контрактами на 365 миллионов рублей

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбудили против сотрудников Минобрнауки. Утверждается, что министерство получило более 360 миллионов рублей за создание информационной системы, которая так и не заработала.

Как пишет 4 июля РБК со ссылкой на источник газеты «Известия», Минобрнауки в период с 2012 по 2015 годы заключило контракты на создание специализированной информационной системы, которая должна была регулярно оценивать результаты научно-исследовательской деятельности в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса на 2007–2013 годы». Однако эта система до сих пор не заработала и на баланс ведомства не поступила.

«Известно, что суть мошеннических действий подозреваемых заключается в неисполнении госконтракта на сумму 364,7 млн руб.», — отмечается в материале.

Собеседник газеты рассказал, что по этому делу проходят Сергей Салихов, который занимал должность главы департамента науки и технологий, и Ольга Лесина, в то время занимавшая пост заместителя директора департамента управления программами и конкурсных процедур.

В Главном следственном управлении СК по Москве подтвердили изданию факт возбуждения уголовного дела.