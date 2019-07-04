Женщинам в России разрешат работать дальнобойщиками, машинистами и автослесарями. Ждать осталось меньше двух лет

Для женщин в России откроют недоступные ранее профессии. Новый перечень работ и должностей подготовил Минтруд.

Проект приказа Минтруда «Об утверждении перечня производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин» оказался 4 июля в распоряжении РБК. Документ, как утверждает близкий к министерству источник, направили на рассмотрение трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, которую координирует вице-премьер Татьяна Голикова.

Действие обновленного перечня будет распространяться на работниц, условия труда которых отнесены к вредному и опасному классу по результатам спецоценки. При создании безопасных условий труда работодатель вправе применять труд женщин без ограничений на любых работах, заявили РБК в Минтруде.

После ревизии Минтруд предложил разрешить женщинам работать водителями автомобилей грузоподъемностью свыше 2,5 тонн, быть членом палубной команды (боцманом, шкипером и матросом) судов всех видов флота, быть машинистами электропоездов, слесарями по ремонту автомобилей, трактористками, парашютистками и так далее.

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При разработке нового перечня в Минтруде учитывали факторы, опасные для репродуктивного здоровья женщин и имеющие «отдаленные последствия», сказали в министерстве

В новом документе Минтруд решил отойти от прямого списка запрещенных профессий, определив вместо этого 21 блок производств и работ, на которых будет ограничен труд женщин.

Под запретом в новом перечне останутся работы на химических производствах, опасных для репродуктивного здоровья, открытые горные работы, строительство метрополитенов и тоннелей, литейные и сварочные работы, берение скважин, тушение пожаров, ремонт канализационных сетей, водолазные работы, а также ремонт авиадвигателей.

Всего в актуализированном перечне содержится 98 видов работ, на которых ограничивается применение труда женщин. Ведомство рассчитывает, что обновленный приказ вступит в силу с 1 января 2021 года.