«Давайте уже закончим это дело по-хорошему». Присяжные спустя три года вынесли вердикт по делу о захвате грузовиков бандой Ковалёва

12 присяжных последний раз в истории вынесли вердикт по громкому уголовному делу. Речь идёт о вооружённой группе, которая с 2008 по 2012 годы совершала разбойные нападения на большегрузы. Заседание шло весь день 3 июля в Петербургском городском суде. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов.

Фигуранты дела — ранее осуждённый за организацию убийства ректора СПбГУСЭ Виталий Ковалев, Александр Доценко, Анатолий Воропаев, Сергей Орлов, Игорь Горулев, Владимир Соловьев, Дмитрий Ковальков и Вячеслав Макаров обвинялись в бандитизме, разбое, незаконном хранении и перевозке оружия. Ковалёву, помимо всего прочего, вменяли руководство бандой.

С марта 2008-го по январь 2012 года, по материалам дела, они напали на 24 водителей большегрузов, чтобы завладеть товарами, перевозимыми по территории Петербурга, Ленинградской, Московской и Новгородской областей. Общий ущерб составил свыше 495 млн рублей.

«При нападениях фигуранты использовали форму, знаки отличия сотрудников ДПС, ТС со спец.средствами, оружие, применяли физическую силу. Имущество (телевизоры, компьютеры, сигареты, лекарственные препараты) хранилось на специально арендованном складе и, в дальнейшем, реализовывалось. Денежные средства распределялись между соучастниками», – говорится в сообщении пресс-службы судов.

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Шесть фигурантов признали вину частично, двое нет. Перед оглашением, как передаёт пресс-служба судов, один из подсудимых обратился к судье с просьбой: «Давайте уже закончим это дело по-хорошему». Отметим, что дело поступило в суд летом 2016 года.

Коллегия присяжных, ответив на 183 вопроса, признала фигурантов, в основном, виновными во вменяемых каждому деяниях. В эпизодах, где фигуранты не признали вину, мнение присяжных разделилось.

Воропаев, Соловьев, Ковальков, Горулев и Макаров частично оправданы (по 1-2 эпизодам по ст.162 и ст.222 УК РФ). Все подсудимые признаны заслуживающими снисхождения. Присяжные выносили вердикт с 9 утра до 11 вечера.

«Фонтанка» подробно писала об обстоятельствах этого дела. Обвинение в разбоях и бандитизме было предъявлено Ковалёву, которого считают лидером банды, 3 июня 2013 года. Фуры с товарами захватывали, а далее вели в сопровождении кортежа с вооружёнными охранниками. Операции были продуманы до мелочей. По имеющейся информации, Ковалёв получал сигнал о том, что нужные большегрузы пересекают таможенный контроль, работали наблюдательные пункты.