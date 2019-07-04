«Что-то пошло не так». Праздничный салют в Минске выбил окна и ранил женщину

Праздничный салют в Минске по случаю Дня независимости Белоруссии выбил окна в домах и зацепил людей. Об этом в ночь на 4 июля сообщают пользователи соцсетей.

Белорусский портал tut.by пишет со ссылкой на очевидцев, что примерно на третьей минуте салюта раздалось два мощных хлопка. Затем залпы возле стелы прекратились, тогда как в других точках города салют продолжался. Читательница портала прислала фото разбитых окон в доме по улице Червякова, 4. Она также сообщила, что «в доме как минимум 5 таких окон».

С салютом у Стелы какая-то фигня произошла. Стрелял низко очень + в один момент оч сильно бахнул, но ничего не произошло. pic.twitter.com/4Ghvled8fW — Maxim Pushkin (@mc_maxim) 3 июля 2019 г.

По неподтвержденной официально информации, серьезно пострадала женщина. Спасатели оцепили территорию вокруг места происшествия.