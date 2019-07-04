Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+16°C
/ Завтра: +15
$ 63.50р
71.60р
02:03 04.07.2019
Расширенный поиск

Происшествия
04.07.2019 00:15
Печать

«Что-то пошло не так». Праздничный салют в Минске выбил окна и ранил женщину

Праздничный салют в Минске по случаю Дня независимости Белоруссии выбил окна в домах и зацепил людей. Об этом в ночь на 4 июля сообщают пользователи соцсетей. 

Белорусский портал tut.by пишет со ссылкой на очевидцев, что примерно на третьей минуте салюта раздалось два мощных хлопка. Затем залпы возле стелы прекратились, тогда как в других точках города салют продолжался. Читательница портала прислала фото разбитых окон в доме по улице Червякова, 4. Она также сообщила, что «в доме как минимум 5 таких окон».

По неподтвержденной официально информации, серьезно пострадала женщина. Спасатели оцепили территорию вокруг места происшествия.

 

Реклама

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор