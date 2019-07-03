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Общество
04.07.2019 00:47
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Картина неизвестного автора подорожала в ходе аукциона в 1000 раз. Покупатель решил, что ее написал Боттичелли

Аукционный дом Schuler Auktionen в Цюрихе продал картину неизвестного автора за 6,4 млн швейцарских франков (около $6,5 млн). Это стало абсолютным рекордом для площадки, сообщает 3 июля швейцарское издание Handelszeitung со ссылкой на представителя аукционного дома Герберта Коха.

Лот был выставлен на торги как «Портрет молодого человека». Размер картины — 53 на 33,5 см, написана она маслом по дереву. Автор произведения неизвестен. В качестве стартовой цены сотрудники аукционного дома запросили 5 тысяч франков.   

Фото: schulerauktionen.ch

Сообщается, что на торгах, которые проводились в минувшую пятницу по телефону и через Интернет, развернулась «захватывающая борьба» между двумя потенциальными покупателями. Им показалось, что картину мог написать итальянский художник эпохи Ренессанса Сандро Ботичелли. В итоге картина была продана арт-дилеру за 6,4 млн франков. 

«Наш аукционный дом впервые смог продать картину за такую астрономическую сумму», — подчеркнул Кох.

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