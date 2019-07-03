«Японское дело» против Карлоса Гона достигло Парижа: в штаб-квартиру Renault пришли с обысками. Полицейских интересует день рождения в Версале

Французская полиция 3 июля пришла с обыском в штаб-квартиру Renault. Полицейский рейд связан с расследованием дела бывшего председателя и исполнительного директора компании Карлоса Гона, возбужденного в Японии.

Как сообщает New York Times, компания Renault подтвердила визит полицейских в офисное здание в Булонь-Бийанкур в пригороде Парижа и подчеркнула, что «целиком сотрудничает с властями». Обыск продолжался как минимум до середины дня и, по сведениям New York Times, в основном касался материалов, связанных с празднованием годовщины свадьбы и 50-летнего юбилея жены Гона, для которого на деньги компании был арендован дворец Версаль.

На самом деле, подчеркивает New York Times, Renault пожертвовал на реставрацию и содержание бывшего дворца французских королей солидную сумму в 2,3 миллиона евро. В ответ компания получила возможность проводить во дворце корпоративные мероприятия, в основном деловые встречи, совещания и тренинги.

Но в данном случае речь шла уже о частной вечеринке, что явно выходит за рамки договоренностей. Администрация Версаля подтвердила, что предоставила для празднования так называемый Большой Трианон, арендная плата за который обычно составляет около 50 000 евро за вечер.

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Таким образом, французские власти теперь подозревают, что бывший глава Renault и франко-японского альянса незаконно получил личную прибыль как минимум в размере этих самых 50 000 евро. Однако французские адвокаты Гона утверждают, что он полностью оплатил прием и угощение гостей из своего кармана, а что касается самого помещения, то их подзащитный считал, что оно было предоставлено ему бесплатно, и не предполагал, что такое использование не предусмотрено спонсорским договором.

Дело Карлоса Гона приобретает все более запутанный характер, причем сейчас оно, видимо, перекинулось из Японии, где бывший топ-менежер находится под залогом и фактически домашним арестом, во Францию. В деле появляются все новые и новые эпизоды, причем большинство из них столь же запутаны, как и история с вечеринкой в Версале.

Сам Карлос Гон категорически отрицает все обвинения и заявляет о заговоре против него с целью недопустить более тесной интеграции французской компании Renault с японскими Nissan и Mitsubishi.