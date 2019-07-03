Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+16°C
/ Завтра: +15
$ 63.50р
71.60р
02:03 04.07.2019
Расширенный поиск

Финляндия
04.07.2019 00:07
Печать

Военный корабль США пришвартовался в Хельсинки

Командный корабль ВМС США USS Mount Whitney прибыл в столицу Финляндии с трёхдневным визитом вечером 3 июля.

Как следует из сообщения ВМФ Финляндии, военное судно будет находиться в Хельсинки с 3 по 6 июля. USS Mount Whitney – это корабль первого из двух десантных командных кораблей класса Blue Ridge (189 метров в длину и 33 метра в ширину), он был спущен на воду в 1971-м. Командир – капитан флота Кэссиди Норман.

В Хельсинки корабль остановился в гражданском порту Хернесаари. Для публики он закрыт.

Реклама


MarineTraffic.com (скриншот)

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Как уточняет Yle, корабль служил командным центром НАТО в гражданской войне в Ливии в 2011 году, когда западная коалиция помешала войскам президента Муамара Каддафи атаковать базу повстанцев в Бенгази. 

По данным Marinetraffic.com,  Mount Whitney пришёл из Эстонии – страна является активным членом НАТО с 2004 года. По пути выполнял манёвры в Финском заливе. Ранее он также принимал участие в масштабных учениях НАТО на Балтике BALTOPS 2019, которые прошли с 9 по 21 июня.

MarineTraffic.com (скриншот)

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Напомним, ранее главнокомандующий ВС Швеции пояснил, почему вооружает ракетами Готланд. 


Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в Facebook, "ВКонтакте" и Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии - и не только.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор