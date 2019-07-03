Военный корабль США пришвартовался в Хельсинки

Командный корабль ВМС США USS Mount Whitney прибыл в столицу Финляндии с трёхдневным визитом вечером 3 июля.

Как следует из сообщения ВМФ Финляндии, военное судно будет находиться в Хельсинки с 3 по 6 июля. USS Mount Whitney – это корабль первого из двух десантных командных кораблей класса Blue Ridge (189 метров в длину и 33 метра в ширину), он был спущен на воду в 1971-м. Командир – капитан флота Кэссиди Норман.

The USS Mount Whitney, Command Ship for the Commander of @USNavyEurope will visit Helsinki July 3-6, 2019. https://t.co/mnp8iRYXoV pic.twitter.com/wR6YJ9IAwK — Merivoimat – Finska Marinen – The Finnish Navy (@Navyfi) 2 июля 2019 г.

В Хельсинки корабль остановился в гражданском порту Хернесаари. Для публики он закрыт.

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Как уточняет Yle, корабль служил командным центром НАТО в гражданской войне в Ливии в 2011 году, когда западная коалиция помешала войскам президента Муамара Каддафи атаковать базу повстанцев в Бенгази.

По данным Marinetraffic.com, Mount Whitney пришёл из Эстонии – страна является активным членом НАТО с 2004 года. По пути выполнял манёвры в Финском заливе. Ранее он также принимал участие в масштабных учениях НАТО на Балтике BALTOPS 2019, которые прошли с 9 по 21 июня.

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