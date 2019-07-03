Семьи погибших в авиакатастрофах с 737 Max получат 100 млн долларов от Boeing

Boeing выделяет 100 млн долларов на помощь семьям погибших в авиакатастрофах, которые произошли с самолетами модели 737 Max в Индонезии и Эфиопии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 3 июля на сайте компании.

Всю сумму обещают перечислить через некоммерческие организации и местные органы власти в течение нескольких лет. Потратить их можно будет на «ежедневные расходы семей погибших», а также на образование. В Boeing подчеркнули, что выплаты не зависят от исков, которые подали семьи людей, погибших при крушениях 737 Max.

Напомним, полеты Boeing 737 Max приостановили по всему миру после двух авиакатастроф, окторые произошли в течение полугода. В октябре 2018-го 737 Max потерепел крушение в Индонезии, в марте 2019-го в Эфиопии. Всего погибли 346 человек. По предварительной версии, крушения были связаны со сбоем в системе MCAS — она помогает пилотам управлять самолетом.