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Город
03.07.2019 23:02
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Ночью Петербург закачается от ветра. Синоптики обещают, что непогода отступит от города уже завтра

Непогода не уйдет из Петербурга до утра. Городское управление МЧС обещает в ночь на 4 июля дождь, местами сильный, и грозу. 

Помимо льющейся с небес воды, не исключены сильные порывы ветра до 20 метров в секунду, поэтому водителям лучше перепарковать свои авто, оставленные под деревьями. 

К полудню погода стабилизируется. Западный ветер ослабнет до умеренного, а из-за туч иногда будет появляться солнце. Впрочем, не забудьте взять на работу зонт. Вероятность того, что на улице снова закапает, высока.

Ливень в среду затопил Петербург и спровоцировал многокилометровые пробки. В частности, под водой оказалась внушительная часть Приморского района. Больше всего пострадала улица Парашютная. В некоторых местах автомобили наполовину ушли под воду, жильцы сообщали, что не могли выйти из своих парадных.

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