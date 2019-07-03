Пять детей пострадали в ДТП за пять часов. Две девочки сбиты, ещё трое были пассажирами

Два серьёзных ДТП, в которых травмы получили только дети, случились 3 июля к югу от Петербурга, в Гатчинском и Тосненском районах области. Младшему пострадавшему нет и полугода.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД, по предварительным данным, около 14:15 в Чаще (Гатчинский район) 56-летний водитель «Фольксвагена» сбил двух девочек, переходивших дорогу. На вид им лет 9-10. Обе были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Через 5 часов, около 19:15, на 673-м километре автодороги М-10 «Россия» (Московское шоссе) 30-летняя женщина на «Рено Сандеро», по предварительной версии, неверно выбрала безопасную дистанцию и совершила столкновение с двигавшимся в попутном направлении «Шевроле Орландо» под управлением 43-летней женщины.

Пострадали три маленьких пассажира «Шевроле» – 5-месячный младенец, 2-летний малыш и 10-летний ребёнок. У всех лёгкие повреждения. Все они перевозились с использованием специальных детских удерживающих устройств.

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Стаж вождения младшей женщины, из «Рено» – с 2018 года, старшей – с 2009 года.

Полиция проводит проверки по обоим фактам ДТП.