«Ситуация на Балтике взрывоопасна». Главнокомандующий ВС Швеции пояснил, почему вооружает ракетами Готланд

Ситуация на Балтике по-прежнему напряжённая, и «российская угроза никуда не исчезла». Об этом в интервью финскому изданию Kauppalehti 3 июля заявил главнокомандующий ВС Швеции генерал Микаэль Биден, комментируя размещение зенитного комплекса на острове Готланд.

Несмотря на то, что самые крупные учения в Швеции за последние 20 лет учения «Аврора-2017», где приняли участие 20 тыс. военных, одновременно с которым проводила свои учения «Запад-2017» Россия, прошли два года назад, ситуация в Балтийском море все еще взрывоопасна, считает Биден.

«Балтийское море стало точкой игры между Востоком и Западом. Военное присутствие велико в относительно ограниченной области, и поэтому возникающие ситуации могут быть чувствительными. – говорит главнокомандующий. – На данный момент мы не видим тенденции к более позитивным или более негативным изменениям».

В понедельник, 1 июля, Вооруженные силы Швеции объявили о том, что на острове Готланд будет размещена зенитная система, которая была разработана шведской компанией Saab. Речь идет о боевых ракетах средней дальности, комплекс «земля – воздух» заменит мобильные системы ПВО. У себя на родине система получила прозвище Bamse – самый сильный плюшевый мишка в мире.

Реклама





Швеция также приобретет противоракетную систему «Патриот» у Соединенных Штатов, и Биден подчеркивает, что установка Бамси на Готланде «будет отвечать только самым насущным потребностям».

Готланд считается стратегически значимой точкой, он находится в 330 километрах от российского Калининграда, где располагается Балтийский флот РФ. После крымского кризиса шведы задумались о том, что этот остров может стать первым пунктом для высадки военных. Было решено восстановить ранее упраздненный готландский полк, и сейчас в нём служат около сотни солдат.

В то же время Швеция снова готовится к новым крупным учениям. По словам Бидена, в 2020 году планируется организовать новые учения «Аврора», не менее крупные, чем в 2017-м. Они станут частью «общеоборонительных учений» страны, в которых, помимо военных, принимают участие гражданское агентство по урегулированию кризисов, компании и органы власти. Это самая крупная серия учений со времён Холодной войны, где отрабатывается сценарий нападения на Швецию и всеобщая мобилизация.

По инициативе бывшего министра обороны Юсси Ниинистё Финляндия организует свои собственные большие военные учения в 2021 году. По информации агентства STT, в учениях примут участие 20 000 солдат из Финляндии и других государств, включая страны — члены НАТО. Швеция, которая в последнее время наращивает военное сотрудничество с Финляндией, тоже намерена принять в них участие. Между тем, Швеция и Финляндия сохраняют государственный нейтралитет и не входят ни в какие военные блоки.