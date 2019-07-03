На видео попало смертельное ДТП на Невском путепроводе, после которого фура свисала с моста

Момент столкновения фуры, двух легковушек и автобуса 3 июля на путепроводе, известном как Сортировочный мост, зафиксировал видеорегистратор очевидца.

Видео публикуют «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» и «Дорожный инспектор» «ВКонтакте». Подписчики пабликов отмечают, что, судя по записи, аварийную ситуацию создал водитель «Лексуса», при этом грузовик двигался в левом ряду. «На 11 секунде видно, как «Лексус», следовавший за фурой, перестраивается через первую полосу, пытается прошмыгнуть между фурой и автобусом, – поясняет видео Константин. – Фура ударила «Лексус» в автобус, и её понесло на встречку. После разворота фуры на мосту в неё влетел «Форд Гелакси».

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«Лексус» ударил в рулевую ось, фуру сложило», – считает Павел. По мнению Ивана, удар пришёлся в колесо – «либо колесо подрубил, либо ось». «Фура не тормозила вообще, я думаю, фура его (до момента, пока он не отскочил от автобуса в него) вообще не видела, – предполагает Максим. – Врезался в автобус, отскочил и выбил фуру на встречку».

Точные обстоятельства ДТП установят следователи. Пока официальная информация, напомним, такова. Около 14 часов на Невском путепроводе столкнулись Lexus под управлением 25-летнего парня, грузовик Volvo, за рулём которого был 57-летний мужчина, автобус Volgabus под управлением 59-летнего водителя и Ford Galaxy. 49-летний водитель «Форда» погиб на месте. Водителя фуры госпитализировали в тяжёлом состоянии. В «ДТП и ЧП» пишут о том, что у него якобы повреждён позвоночник.

Про погибшего водителя «Форда» в комментариях рассказывает его бывшая жена: «У него трое детей. Три дочки. И мама, ей 83 года. Как она переживёт смерть сына?... Большой вопрос».

Также участники «ДТП и ЧП» нашли в соцсетях похожий «Лексус» и предполагают, что машина эта 2006 года выпуска, куплена в марте этого года, нынешний собственник – седьмой по счёту.